CAS отклонил апелляцию пойманного на допинге польского тяжелоатлета

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение не принимать апелляцию польского тяжелоатлета Томаша Зелинского, который был уличен в нарушении антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2016 года, сообщается в пресс-релизе.

Спортсмен не прошел допинг-тест перед Играми-2016 в Рио-де-Жанейро. В его организме было обнаружено повышенное содержание анаболического стероида — нандролона. Таким образом, четырехлетняя дисквалификация Зелинского, срок которой начинается с 9 августа 2016 года, осталась в силе.

Спортсмену запрещено принимать участие в любых международных соревнованиях.