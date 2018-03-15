МПК не восстановит Паралимпийский комитет России после Игр в Пхенчхане

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) не будет восстановлен после окончания Паралимпийских игр в Пхенчхане. Слова главы МПК приводит AFP.

«Ситуация очень простая, потому что мы договорились об условиях восстановления членства с ПКР. Нельзя снять дисквалификацию сразу после Паралимпиады, так как сначала нужно выполнить эти критерии.

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Два условия под вопросом: официальный ответ на обвинения в использовании допинга и восстановление аккредитации РУСАДА», — заявил Парсонс.

ПКР был дисквалифицирован перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российский паралимпийцев в Пхенчхане оказались чистыми.