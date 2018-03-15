Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в первый день этапа Мировой серии

В активе сборной России по прыжкам в воду после первого дня этапа Мировой серии две серебряные медали, сообщает ТАСС.

В прыжках с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов и Илья Захаров заняли второе место( 412,71 балла), уступив китайскому дуэту Се Сыи и Цао Юань (433,02). Третье место заняли японцы Со Сакаи и Кен Терочи (319,29).

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Виктор Минибаев и Александр Бондарь заняли второе место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, набрав 418,02 балла. Победили китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь (449,91), украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов заняли третье место (410,46).

Этап Мировой серии в японском Фудзи завершится 17 марта.