«Нью-Джерси» забросил восемь шайб в победном матче против «Вегаса»

«Нью-Джерси Дэвилз» нанес разгромное поражение клубу «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Блейк Коулман, также шайбы забросили Нико Хишир, Трэвис Зейджак, Стефан Ноэсен, Михаэль Грабнер, Кайл Палмьери и Тейлор Холл. У хозяев дважды отличился Эрик Хаула, еще отметился голом Колин Миллер.

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В следующем матче «Нью-Джерси» на выезде встретится с «Лос-Анджелес Кингс», а «Вегас» примет «Миннесоту Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — «Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)

0:1 — Коулман (Гиббонс) — 06:23 (4x5);

0:2 — Хишир (Сиверсон, Ватанен) — 08:10;

0:3 — Зейджак (Грабнер, Батчер) — 21:55;

0:4 — Ноэсен (Грин) — 22:30;

1:4 — Хаула (Миллер, Шмидт) — 31:08 (5x4);

2:4 — Миллер — 38:55;

2:5 — Коулман — 42:04;

2:6 — Грабнер (Хишир, Гиббонс) — 47:02;

2:7 — Палмьери (Марун, Холл) — 50:21 (5x4);

2:8 — Холл (Бойл) — 54:31;

3:8 — Хаула (Перрон, Татар) — 59:32 (5x4)