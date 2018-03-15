Два участника Олимпиады пожизненно отстранены после обвинения в домогательствах
Южнокорейские могулисты Чхве Джэ У и Ким Чи Хен пожизненно отстранены после обвинения в сексуальных домогательствах со стороны партнерш по национальной команде, сообщает ТАСС.
По информации Reuters, атлеты были дисквалифицированы 12 марта. Отмечается, что инцидент произошел в Японии во время этапа Кубка мира, который проходил в начале марта.
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Чхве Джэ У и Ким Чи Хен принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Ранее владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.