Макарова и Веснина вышли в 1/2 финала парного турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.

В четвертьфинальной встрече россиянки переиграли представительниц Испании Лару Арруабаррену и Аранчу Парра-Сантонху со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте один час две минуты.

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В следующем раунде Макарова и Веснина сыграют с француженкой Кристиной Младенович и венгеркой Тимей Бабош.

Теннис. Индиан-Уэллс — 2018. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) — Лара Арруабаррена/Аранча Парра-Сантонха (Испания) — 6:2, 6:2