Полиция Лиона опасается столкновений между фанатами «Спартака» и ЦСКА перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между местным клубом и армейцами, передает Rusfootball.info.

Причиной настороженности сотрудников правопорядка французского города стало сообщение издания Le Progres о том, что около сотни болельщиков красно-белых намерены прибыть в Лион на матч.

Ранее сообщалось, что российский фанат предстанет перед судом во Франции.