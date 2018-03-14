«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» на своем льду оказался сильнее «Авангарда» в седьмом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, сообщает ТАСС.

В составе победителей шайбы в основное время матча забросили Антон Бурдасов и Теэму Хартикайнен, Максим Гончаров стал автором победного гола в овертайме. У омской команды отличились Семен Кошелев и Максим Чудинов.

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Таким образом, счет в серии стал 4:3 в пользу «Салавата», который вышел в следующий раунд плей-офф.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 7-й матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омская область) — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

0:1 — Кошелев — 11:52,

1:1 — Бурдасов (Панин, Саюстов) — 28:27,

2:1 — Хартикайнен (Панин) — 57:50,

2:2 — Чудинов (Березин) — 59:43 (6x3),

3:2 — Гончаров (Лисин) — 72:16