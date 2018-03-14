СМИ: Футбольная ассоциация Англии выступает против отказа от участия в ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) не собирается бойкотировать чемпионат мира 2018 году, который пройдет летом в России, сообщает ТАСС.

По информации Daily Mail, в ассоциации намерены жестко контролировать любые действия, которые будут иметь политический характер. В частности, в FA отмечают, что чемпионат мира по футболу не должен быть связан с политикой.

Ранее сообщалось, что члены правительства Великобритании и королевской семьи отказались ехать в Россию на чемпионат мира — 2018.