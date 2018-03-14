СМИ: президенту ПАОКа Саввиди грозит пятилетний запрет на посещение матчей

Футбольный прокурор Константинос Симитоглоу возбудил дело в отношении президента греческого ПАОКа Ивана Саввиди, которому грозит пятилетний запрет на посещение матчей за угрозы судье во время поединка чемпионата с АЕКом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации портала Sport24.gr, дело возбуждено по статье «запугивание должностных лиц».

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На команду могут наложить штраф в виде закрытия трибун стадиона, а также засчитать техническое поражение и понижение в классе.

Матч ПАОК — АЕК был прерван из-за того, что болельщики команды и президент клуба вышли на поле, недовольные решением арбитра не засчитывать забитый мяч из-за офсайда.

Ранее Саввиди извинился за свое поведение в матче.