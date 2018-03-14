Зайнуллина назвала неплохим результатом бронзу в лыжном спринте на Паралимпиаде
Россиянка Марта Зайнуллина после завоевания бронзы в лыжном спринте в классе «сидя» на Паралимпиаде в Пхенчхане отметила, что будет выкладываться по максимуму в двух биатлонных гонках. Слова спортсменки приводит ТАСС.
«Все прошло нормально, но вот в финале было немного тяжелее. И трасса, и длительное ожидание — все сыграло свою роль. Поэтому в финале немного не хватило.
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Бронза — неплохой результат, есть, над чем подумать», — сказала Зайнуллина.
Она добавила, что остается надежда на биатлон.
«Но в двух оставшихся гонках мы будем выкладываться по максимуму», — отметила спортсменка.
Ранее сообщалось, что Зайнуллина стала обладательницей бронзы в спринте на Паралимпиаде.