Зайнуллина назвала неплохим результатом бронзу в лыжном спринте на Паралимпиаде

Россиянка Марта Зайнуллина после завоевания бронзы в лыжном спринте в классе «сидя» на Паралимпиаде в Пхенчхане отметила, что будет выкладываться по максимуму в двух биатлонных гонках. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Все прошло нормально, но вот в финале было немного тяжелее. И трасса, и длительное ожидание — все сыграло свою роль. Поэтому в финале немного не хватило.

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Бронза — неплохой результат, есть, над чем подумать», — сказала Зайнуллина.

Она добавила, что остается надежда на биатлон.

«Но в двух оставшихся гонках мы будем выкладываться по максимуму», — отметила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Зайнуллина стала обладательницей бронзы в спринте на Паралимпиаде.