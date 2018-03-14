Миленина стала победительницей Паралимпиады в лыжном спринте

Российская лыжница Анна Миленина завоевала золотую медаль в спринте в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Ее результат на финише составил 5 минут 11,1 секунды. Это первая золотая медаль для спортсменки в Южной Корее. Ранее в ее активе значились три серебряных награды.

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Серебро досталось норвежке Вилде Нилсен (отставание 3,1). Бронза у канадки Натали Вилки (+3,2).

Паралимпийские игры — 2018. Лыжный спорт. Женщины. Спринт в классе «стоя»

1. Анна Миленина (Россия) — 5:11,1

2. Вилде Нилсен (Норвегия) — +3,1

3. Натали Вилки (Канада) — +3,2