Исполнительный директор «Атлетико» не смог найти паспорт по прибытии в Москву

Мадридский «Атлетико» столкнулся со сложностями по прибытии в Москву на ответный матч 1/8 Лиги Европы с «Локомотивом», сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, исполнительный директор Мигель Анхель Хиль Марина не смог найти свой паспорт во время прохождения таможенного контроля. Он остается в аэропорту, ожидая разрешения ситуации с документами.

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По словам Хиль Марина, он не знает, когда паспорт был потерян.

Матч «Локомотива» и «Атлетико» пройдет 15 марта на стадионе «Локомотив». Начало в 19:00.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка.