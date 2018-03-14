Зайнулина стала бронзовым призером лыжного спринта на Паралимпиаде
Российская лыжница Марта Зайнуллина завоевала бронзу в спринте в классе «сидя» на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Ее финишное время составило 4 минуты 10,4 секунды.
Обладателем золотой медали стала американка Оксана Мастерс (4:06,7). Серебро в активе 46-летней немки Андреа Эскау (4:08,8).
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Паралимпийские игры — 2018. Лыжный спорт. Женщины. Спринт в классе «сидя»
1. Оксана Мастерс (США) — 4:06,7
2. Андреа Эскау (Германия) — 4:08,8
3. Марта Зайнуллина (Россия) — 4:10,4