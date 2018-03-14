Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой» в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 7:4 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Майк Хоффман, также отличились Магнус Пяаярви, Райан Дзингел, Том Пайят, Мариан Габорик и Эрик Карлссон. У хозяев хет-трик на счету Джей Ти Миллера, еще одну шайбу забросил Райан Макдона.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров отдал три результативные передачи.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 29 бросков и был заменен после шестой пропущенной шайбы.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — «Оттава Сенаторз» (Канада, Оттава) — 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)
1:0 — Миллер (Кучеров, Стэмкос) — 04:19;
1:1 — Пяаярви (Пайят, Пажо) — 07:47;
1:2 — Дзингел (Габорик, Сеси) — 10:47 (5x4);
1:3 — Пайят (Сеси, Боровецки) — 11:24;
2:3 — Миллер (Кучеров, Хедман) — 22:03 (5x4);
2:4 — Габорик (Дзингел, Барроуз) — 27:18 (5x4);
2:5 — Хоффман (Бургдорфер, Дюшейн) — 33:44;
3:5 — Миллер (Стэмкос, Хедман) — 36:26 (5x4);
3:6 — Карлссон — 38:30;
3:7 — Хоффман (Карлссон, Дюшейн) — 43:46;
4:7 — Макдона (Стэмкос, Кучеров) — 52:44