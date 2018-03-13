Бьорндалену предлагали выступать за сборную Белоруссии на Олимпийских играх

Восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле Эйнара Бьорндалену предлагали выступить за сборную Белоруссии на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом рассказал сам спортсмен, слова которого приводит TV2.

«Теоретически была такая возможность, это вполне могло получиться. Я поблагодарил, но ответил отказом, думаю, это было правильное решение», — отметил Бьорндален.

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Он добавил, что это было окончательное решение.

«Я долго размышлял над тем, верно я поступил или нет. Я был мотивирован выступать, набрал хорошую форму, так что это была сложная дилемма.

Я норвежец, было бы сложно выйти на стадион в белорусской форме. Не думаю, что это было бы правильно. Поэтому мое решение было оправданно», – добавил биатлонист.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет разрешил выступать Бьорндалену за сборную Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Бьорндален заменит Эмиля Хегле Свендсена на этапе Кубка мира в Норвегии с 15 по 18 марта.