Родители Овечкина написали открытое письмо в честь 600 заброшенных сыном шайб
Папа и мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна и Михаил Овечкины опубликовали открытое письмо в связи с 600 голами их сына в Национальной хоккейной лиге. Полный текст письма приводится на официальном сайте НХЛ.
«Твои 600 голов — это большая радость. НХЛ — не первенство ЖЭКа, а лучшая лига мира. Мы все рады за тебя. Вся наша большая семья, все родственники. Это гордость за сына, за Россию.
Никто ведь из отечественных хоккеистов даже 500 шайб за карьеру в НХЛ не забивал. А вот ты, думаем, войдешь в историю лет на 40-50. Это достижение по голам будет очень трудно обогнать», — говорится в письме.
Также родители назвали любимые шайбы Овечкина.
«Очень трудно выбрать! Но несколько голов, которые нам очень нравятся. Во-первых, это игра с «Монреалем». Помнишь, тогда тебе сломали нос, а ты забил четыре гола? Играл на характере, хотя кровь заливала лицо. Очень хорошие были шайбы, сильные.
Еще вспоминается, когда ты забивал «Рейнджерс» в плей-офф, когда еще Сергей Федоров выступал в «Вашингтоне» — в одном из матчей ты сделал дубль. И те шайбы тоже были очень красивые, на загляденье…» — добавили родители хоккеиста.
Ранее достижение Овечкина прокомментировал лучший снайпер НХЛ Уэйн Гретцки.