Завоевавшая бронзу на Паралимпиаде биатлонистка пожаловалась на погодные условия

Российская биатлонистка Ирина Гуляева посетовала на сильный ветер во время стрельбы на огневом рубеже в индивидуальной гонке на Паралимпийских играх 2018 года.

«Трассу прошла нормально, хорошим ходом, мне самой понравилось, идется здесь хорошо. Но стрельба, конечно, не получилась — пять промахов, ветер помешал. Я не задумывалась о том, чтобы обойти американку Кендалл Гретч, то выигрывала у нее, то проигрывала, на спусках она была маневреннее», — цитирует Гуляеву ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гуляева завоевала бронзовую медаль в гонке на Паралимпиаде-2018.