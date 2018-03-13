Вторая шайба Наместникова за «Рейнджерс» принесла клубу победу в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.

В составе победителей хет-трик оформил Джимми Веси, дублем отметился Матс Цукарелло, еще одну шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников. У гостей голы на свой счет записали Теуво Терявяйнен, Ли Стемпняк и Виктор Раск.

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Еще один российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал три результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

1:0 — Цуккарелло (Пионк, Зибанеджад) — 09:06,

1:1 — Терявяйнен (Ахо, Песке) — 14:32,

2:1 — Веси (Бучневич) — 21:52,

2:2 — Стемпняк (Скиннер, Райан) — 27:48,

3:2 — Наместников (Бучневич, Зибанеджад) — 31:51 (5x4),

3:3 — Раск — 48:23 (5x4),

4:3 — Веси (Бучневич) — 52:15,

5:3 — Цуккарелло (Спунер) — 57:23 (en),

6:3 — Веси (Фаст, Зибанеджад) — 59:36 (en)