Российский фанат предстанет перед судом во Франции

Российский гражданин, подозреваемый в участии в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года, предстанет перед судом во Франции, сообщает L'Equipe.

Россиянину были предъявлены обвинения в избиении английского болельщика с применением посторонних предметов. Отмечается, что в результате насильственных действий по отношению к англичанину тот стал инвалидом.

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Гражданин России был задержан 20 февраля в Кельне, а 12 марта он был заключен под стражу в Марселе.

11 июня 2016 года перед матчем сборных России и Англии на Евро-2016 на улицах Марселя произошли массовые беспорядки с участием болельщиков двух команд.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты не получали информации о выдаче правоохранительным органам Франции фаната из России, ранее задержанного в Мюнхене.