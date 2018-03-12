Матч чемпионата Греции между ПАОК и АЕК завершился скандалом

Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК был прерван в концовке, сообщает «Чемпионат.com».

При счете 0:0 игрок ПАОКа Маурисио забил мяч, однако судья встречи Георгиос Коминис отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. Футболисты не согласились с решением арбитра и отказались продолжать матч. На поле возникла потасовка с участием представителей обоих клубов.

Реклама

Владелец ПАОК Иван Саввиди спустился на поле с трибун. Фотографы встречи засняли его с огнестрельным оружием. Саввиди мог угрожать одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу «теперь ты — мертвец». Несмотря на возражения со стороны капитана ПАОКа Виейриньи, президент команды увел игроков в раздевалку.

Спустя два часа судья встречи засчитал гол, а АЕК отказался продолжать матч из-за опасений по поводу безопасности. Результат игры — победа ПАОК со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Фанаты ПАОКа ворвались в студию телеканала в Салониках.