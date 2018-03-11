Шипулин прокомментировал падение в масс-старте

Российский биатлонист Антон Шипулин подвел итоги масс-старта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает «Советский спорт».

«Физически сегодня было тяжелее, чем на спринте, на самом деле. Чувствовал тяжесть в ногах. Скорее всего, это небольшое недовосстановление после вчерашнего дня», — цитирует Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

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Также биатлонист прокомментировал падения на последнем подъеме.

«Конечно, для меня сегодня обидная ситуация сложилась. Но она вполне спортивная. Я не обижаюсь на Юлиана. Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его», — сказал Шипулин.

Ранее австрийский биатлонист Юлиан Эберхард принес извинения россиянину Антону Шипулину после масс-старта на этапе Кубка Мира.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.