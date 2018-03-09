Бывшая звезда НБА Родман одобрил встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Бывшая звезда НБА Деннис Родман похвалил президента США Дональда Трампа за планы встретиться с северокорейским президентом Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Associated Press.

«Молодец, президент Трамп. Вы на пути к исторической встрече, которую никогда не делал президент США», — сказал Родман.

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Также спортсмен попросил Трампа передать привет Ким Чен Ыну и его семье.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.