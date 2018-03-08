Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Филадельфию»

«Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе «пингвинов» дубль оформил Конор Шири, еще по одной шайбе забросили Фил Кессел, которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин, Джейми Олексиак и установивший окончательный счет Малкин. У хозяев отличились Якуб Ворачек и Трэвис Конечны.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

0:1 — Кессел (Малкин, Кросби) — 18:35 (5x4),

1:1 — Ворачек (Патрик) — 22:07,

2:1 — Конечны (Жиру, Макдональд) — 25:59,

2:2 — Олексиак (Шульц, Гюнцель) — 29:24,

2:3 — Шири (Кросби, Олексиак) — 34:25,

2:4 — Шири (Гюнцель, Кросби) — 39:20,

2:5 — Малкин (Хагелин, Шихэн) — 58:19 (en)