30 сейвов Худобина помогли «Бостону» в овертайме переиграть «Детройт»
«Бостон Брюинз» в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Брэд Маршан, дублем отметился Тори Круг, также одну шайбу забросил Джеик Дебраск. У гостей отличились Франс Нильсен, Майк Грин, Тайлер Бертуцци, Энтони Манта и Мартин Фрк.
Российский вратарь «Брюинз» Антон Худобин отразил 30 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон Брюинз» (США, Бостон) — «Детройт Ред Уингз» (США, Детройт) — 6:5 (3:2, 2:2, 0:1, 1:0)
1:0 — Круг (Холден, Маршан) — 00:37;
2:0 — Дебраск — 00:52;
2:1 — Нильсен (Зеттерберг) — 02:16 (5x4);
2:2 — Грин (Атанасиу, Манта) — 07:53;
3:2 — Круг (Маршан, Пастрняк) — 13:48 (5x4);
4:2 — Маршан (Круг, Пастрняк) — 23:27 (5x4);
4:3 — Манта (Грин, Бертуцци) — 32:05;
5:3 — Маршан (Пастрняк, Нэш) — 33:18;
5:4 — Манта (Абделкейдер, Ларкин) — 35:50;
5:5 — Фрк (Бертуцци, Манта) — 49:46;
6:5 — Маршан (Круг, Нэш) — 60:34 (3x3)