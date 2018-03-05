Британского велогонщика обвинили в злоупотреблении терапевтическими исключениями

Исследование британского парламента показало, что велогонщик Брэдли Уиггинс намеренно злоупотреблял терапевтическими исключениями (TUE), чтобы использовать вещества, которые запрещены в спорте, не ради лечения, а для повышения результатов, сообщает Reuters.

Как отмечает издание спортсмен использовал допинг, а именно кортикостероиды, при подготовке к престижной шоссейной веломногодневке «Тур де Франс» 2012 года. Использование препаратов помогло британцу стать победителем соревнований.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка кенийская бегунья на средние дистанции Рут Джебет, выступающая за Бахрейн, подозревается в употреблении допинга.