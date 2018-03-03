Глава судейского корпуса ФИФА рассказал об использовании системы видеопомощи
Глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина сообщил, что Национальные ассоциации смогут применять систему видеопомощи арбитрам (VAR) только после разрешение от ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Слова Коллины приводит ТАСС.
«Национальные ассоциации не могут сегодня принять решение, а уже завтра применять систему, это невозможно.
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Нужно сначала подать заявку, а затем получить разрешение от IFAB и ФИФА, своего рода лицензию. Нам нужна гарантия, что система будет правильно использована», — отметил глава судейского комитета.
Ранее Международный совет футбольных ассоциаций принял решение по видеоповторам.