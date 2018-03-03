Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии, сообщает ТАСС.
Его финишное время 3 минуты 17,50 секунды.
Первое место занял итальянец Федерико Пеллегрино (3.16,73), третьим стал норвежец Йоханнес Клэбо (3.17,63).
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Этап Кубка мира проходит в финском Лахти.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Финляндия
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3:16,73
2. Глеб Ретивых (Россия) — 3:17,50
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 3:17,63