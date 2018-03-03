В Иране пообещали снять запрет на посещение женщинами футбольных матчей

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что обсудил вопрос о запрете посещения женщинами футбольных матчей в Иране с президентом страны Хасаном Рухани. По его словам, глава государства пообещал снять данное ограничение.

«Мне обещали, что скоро у женщин в Иране будет доступ на футбольные стадион», — цитирует Инфантино Sky Sports.

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В Иране женщины активно борются за право свободно посещать футбольные матчи. Первая акция протеста о запрете случилась в 2005 году. Тогда, занимающий на тот момент пост президента страны Махмуд Ахмадинежад дал обещание, что просьбы иранок будут приняты. Однако запрет остался в силе в виду религиозных норм.

Ранее сообщалось, что в Иране женщина переоделась мужчиной ради посещения футбольного матча.