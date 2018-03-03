Хоккеист ЦСКА: до сих пор неясно, почему МОК не пригласил на Олимпиаду

Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков заявил, что не понимает, почему Международный олимпийский комитет (МОК) не включил его в список приглашенных на Олимпийские игры 2018 года.

«До сих пор неясно, почему я оказался вне списка приглашенных. Но сейчас стараюсь об этом не думать и двигаться вперед. А за сборную переживали. Поддерживали, писали им в чат поздравления после каждой выигранной игры и пожелания удачи. Буду ли выяснять причину у МОК? Честно говоря, у меня сейчас другая задача — показывать хорошую игру на льду. Про историю с недопуском я пока забыл», — цитирует Науменкова газета «Известия».

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Он также рассказал, что хоккеисты ЦСКА, которые выступали на Олимпиаде в Пхенчхане в составе российской сборной, зашли в раздевалку после матча армейцев с череповецкой «Северсталью».

«Мы поздравили их. Пацаны — реальные молодцы. Они выиграли первое за 26 лет золото Олимпиады. Очень за них рад. Сыграли за всю Россию. Никитин сказал, что времени отдыхать после Олимпиады нет, поэтому надо быстрее входить в ритм КХЛ», — добавил Науменков.

Ранее сборная России завоевала золото Игр-2018, обыграв команду Германии со счетом 4:3.