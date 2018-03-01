Больной раком глава НОК США покинет свой пост
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотт Блэкмун покинет свой пост из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС.
Как отмечается в заявлении НОК, причиной ухода стали проблемы, вызванные раком простаты.
Временно исполнять обязанности главы НОК США будет Сюзанн Лайонс, являющаяся членом управляющего совета комитета.
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Также в НОК заявили, что комитет проводит внутренние реформы, чтобы уберечь атлетов от домогательств.
Ранее сообщалось, что НОК США проведет собственное расследование по делу врача-насильника.