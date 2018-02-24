Стала известна личность угнавшего автомобиль пьяного канадского атлета

Стала известна личность угнавшего на Олимпиаде-2018 автомобиль пьяного канадского атлета, сообщает CBC.

35-летний фристайлист Дэвид Данкан был задержан корейской полицией за вождение в нетрезвом виде, а также угон машины и попытку добраться на ней до олимпийской деревни.

Канадец занял последнее место в финале соревнований по ски-кроссу.

Вместе со спортсменом преступление совершил менеджер команды. Кто именно управлял автомобилем, неизвестно.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции предпоследнего дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».