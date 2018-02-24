Американский биатлонист призвал применить строгие меры к России за жульничество

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли призвал применить строгие меры по отношению к России после второго допинг-нарушения бобслеисткой Надеждой Сергеевой на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова спортсмена приводит USA Today.

«После всего случившегося они продолжают нарушать границы и правила, снова обманывают, что не красит Олимпийские игры. Если не пойти на строгие меры, то и на следующей Олимпиаде, и еще через четыре года будет то же самое.

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У России просто не будет причин не мошенничать. Они продолжат обманывать, пока не будут очень строго наказаны. Только тогда они скажут: «Хорошо, теперь достаточно», — сказал Бэйли.

Ранее Григорий Родченков заявил, что МОК примет худшее решение, разрешив флаг России на закрытии Игр.