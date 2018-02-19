Шарапова сдала более семи допинг-тестов за 2017 год
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала данные о количестве допинг-проб у теннисисток во внесоревновательный период в 2017 году.
По информации пресс-службы организации, россиянка Мария Шарапова сдала более семи допинг-тестов за это время. В период турниров она сдала от одного до трех тестов.
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Примечательно, что ITF сообщила не точные данные, а приблизительное количество сданных спортсменом проб.
Ранее сообщалось, что Шарапова потеряла две позиции в рейтинге WTA.