«Чикаго» забросил семь шайб в ворота «Вашингтона»
«Чикаго Блэкхоукс» на своем льду разгромил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:1, сообщает «Советский спорт».
В составе «индейцев» шайбы забросили Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад, Ник Шмальц, Патрик Кейн, Райан Хартман, россиянин Артем Анисимов и Алекс Дебринкэт. У гостей автором единственного гола стал Том Уилсон.
Российские форварды «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили матч с показателем полезности «-1».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
1:0 — Тэйвз — 06:19,
1:1 — Уилсон (Нисканен) — 10:03,
2:1 — Саад (Хиностроза, Тэйвз) — 12:47,
3:1 — Шмальц (Дальстрем, Сибрук) — 19:58,
4:1 — Кейн (Тэйвз) — 36:22,
5:1 — Хартман (Кемпны) — 37:32,
6:1 — Анисимов (Хиностроза, Кейн) — 38:29 (5x4),
7:1 — Дебринкэт — 48:22