Теннисист Рублев вышел во второй круг турнира ATP во Франции
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 250, сообщает «Советский спорт».
В матче первого круга он обыграл испанца Гильермо Гарсия-Лопеса в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
В следующем раунде россиянин встретится с победителем поединка француза Жереми Шарди с греком Стефаносом Циципасом.
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Турнир проходит в Монпелье.
Теннис. ATP 250. Франция
Андрей Рублев (Россия) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:4, 6:4