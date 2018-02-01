Адвокат российских олимпийцев: CAS подтвердил невиновность россиян

Адвокат спортсменов российской олимпийской команды Филипп Берч выразил мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) доказал невиновность россиян, которые обвинялись Международным олимпийским комитетом (МОК) в нарушении антидопинговых правил.

«Это великая победа для 28 спортсменов. Мы работали целый год, чтобы доказать невиновность. Теперь CAS подтвердил, что они не совершали никаких антидопинговых нарушений, а МОК несправедливо наказал за то, что они не делали», — цитирует адвоката RT.

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Берч также подчеркнул, что МОК должен прислать приглашения оправданным спортсменам для участия в Олимпийских играх 2018 года.

«28 спортсменов одержали победу, и теперь не может быть причин, чтобы не пускать их на Олимпиаду», — сказал он.

1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Ранее в CAS заявили, что удовлетворение апелляций 28 российских спортсменов о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх не говорит об их невиновности.