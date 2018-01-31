Первые российские спортсмены вылетели на Олимпиаду в Корею

Саночники и шорт-трекисты первыми из российских спортсменов вечером 31 января вылетели в Южную Корею для участия в Олимпийских играх — 2018, сообщает ТАСС.

Пресс-атташе Федерации санного спорта России Рина Веланская сообщила, что в Южную Корею отправились пять саночников.

Реклама

«Сегодня вечерним рейсом в Сеул улетели Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Вместе с ними отправились два тренера: Сергей Чудинов и Олег Демченко, а также механик Иван Невмержицкий, врачи Шалва Гошадзе и Руслан Сикманишвили», — сказала Веланская.

В олимпийском турнире примут участие восемь российских саночников: Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина (все — одиночные сани), Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/ Андрей Медведев (двойки).

Батурина, Богданов и Медведев приедут в Пхенчхан позже, с 1 по 4 февраля они проходят тренировочный сбор в Сочи.

Также отправились в Сеул и все приглашенные на Олимпиаду российские шорт-трекисты: Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова.

«На борту все спортсмены, главный тренер Андрей Максимов, тренер Александр Герциков, массажист, доктор и я», — рассказала начальник команды Анна Максименко.

Ранее сообщалось, что норвежские олимпийцы отказались носить форму из-за нацистских символов.