Сборная США по хоккею с мячом разгромила Венгрию на чемпионате мира

Сборная США нанесла разгромное поражение национальной команде Венгрии в третьем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Встреча завершилась со счетом 16:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей пять мячей забил Кевин Браун. У венгров автором единственного гола стал Андраш Кордис.

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Соревнования проходят в Хабаровске на стадионе «Арена Ерофей».

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Групповой этап

США — Венгрия — 16:1