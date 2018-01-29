Футболист «Милана» может быть дисквалифицирован за гол рукой

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне может получить дисквалификацию за гол рукой в матче 2-го тура чемпионата Италии против римского «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кутроне забил мяч на 15-й минуте после подачи со штрафного.

Итальянская федерация футбола рассмотрит этот эпизод. Если будет выявлено неспортивное поведение и преднамеренное касание рукой, футболист может быть дисквалифицирован на два матча.

Ранее главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что один из голов в ворота «Лацио» нельзя было засчитывать.