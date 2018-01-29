Социальная сеть для бегунов раскрыла американские военные базы

Специальная социальная сеть для спортсменов позволяет обнаружить военные базы на всей планете, сообщает ТАСС.

Как сообщила газета «Вашингтон пост», «американские солдаты и не подозревают, что, совершая пробежки, раскрывают секретную информацию».

Как пишет издание, приложением пользуются 27 млн человек со всего мира. Программа предлагает GPS-приложение для бегунов, велосипедистов, лыжников, альпинистов и других спортсменов, позволяющее им отслеживать свои перемещения.

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На интерактивной карте высвечиваются все районы, в которых занимаются пользователи сети. При детализации можно увидеть в том числе и дорожки, а также тропы, используемые бегунами и велосипедистами. Интерес к этому проявил австралийский студент Натан Разер, захотевший проверить, покажет ли карта занятия спортом американских солдат в Сирии.

Результат превзошел все ожидания и привлек внимание военных и экспертов из многих стран. Пользователи приложения стали обмениваться сообщениями: один обнаружил «маршруты пробежек на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Сомали», другой — «площадку размещения зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» в Йемене», а репортер из журнала «Нью-Йоркер» — «расположение оперативных баз американских спецназовцев в зоне Африканского Сахеля».

Представитель Центрального командования ВС США полковник Джон Томас, к которому обратилась за комментариями газета, заявил лишь, что Пентагон «изучает возможные последствия использования этой карты», не став отвечать на вопрос, разработаны ли какие-либо правила, регламентирующие применение американскими военнослужащими GPS-приложений.

Ранее сообщалось, что CAS отказался дисквалифицировать за допинг олимпийского чемпиона из США. Бегун Гил Робертс объяснил, что запрещенное вещество могло передаться ему через поцелуй.