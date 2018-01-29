Российский хоккеист издевательски обманул вратаря в Матче звезд НХЛ

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил зрелищную шайбу за команду Атлантического дивизиона в полуфинальном поединке Матча звезд НХЛ. Видео эпизода доступно в твиттере.

В игре со Столичным дивизионом игрок вышел один на один с вратарем, после чего не стал бросать, сделав ложное движение. Шайба прокатилась между ног голкипера.

Всего Кучеров забросил три шайбы в матче, что позволило его команде победить со счетом 5:4. Однако в финале Атлантический дивизион уступил Тихоокеанскому (2:5).