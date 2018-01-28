Демченко: победа на чемпионате Европы подбодрит россиян перед Играми

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал выступление российских саночников на чемпионате Европы. По его мнению, удачный результат окажет психологическую помощь перед Олимпийскими играми 2018 года. Слова Демченко приводит «Р-Спорт».

«Наши спортсмены шикарно выступили на чемпионате Европы в Сигулде. Я думаю, что такие успешные результаты подбодрят ребят и помогут им побороть нервозность перед Олимпийскими играми. Команда вполне заслужила полноценную пятерку за два дня турнира. Три золота из четырех — отличный показатель. Мы стараемся хорошо работать и радовать своими результатами всех наших болельщиков и всю нашу страну», — сказал он.

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Демченко также отметил выступление экипажа двойки Александра Денисьева и Владислава Антонова.

«Приятно отметить, что сегодня в эстафете наша двойка проехала без грубых ошибок. Я очень рад, что перед Олимпиадой экипаж выступил на хорошем уровне, это вселяет оптимизм в преддверии Игр», — добавил тренер сборной России

Ранее сообщалось, что российские саночники выиграли чемпионат Европы.