Российские саночники выиграли чемпионат Европы

Сборная России по санному спорту одержала победу в эстафетной гонке на чемпионате Европы в латвийской Сигулде, сообщает ТАСС.

В составе российской команды участвовали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов. Они показали результат две минуты и 13,428 секунды.

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Таким образом, россияне первое место в медальном зачете европейского первенства, совмещенного с девятым этапом Кубка мира, завоевав три золотые награды и одну бронзовую.

Вторыми стали спортсмены из Германии (одна золотая медаль, три серебряные и одна бронзовая). Тройку замкнули латвийцы — 0-1-1.

Ранее сообщалось, что российские саночники досрочно победили на этапе Кубка мира в Сигулде.