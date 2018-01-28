«Бруклин» без Мозгова уступил «Миннесоте» в матче НБА
«Миннесота Тимбервулвз» дома обыграла «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 111:97, сообщает «Советский спорт».
Самым результативным игроком в составе победителей стали Джимми Батлер и Эндрю Уиггинс, набравшие по 21 баллу. У «Бруклина» Джалил Окафор заработал 21 очко.
Реклама
Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участия в игре не принимал.
Для «Бруклина» это поражение стало третьим подряд.
НБА. Регулярный чемпионат
«Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — «Бруклин Нетс» (Бруклин) — 111:97 (30:11, 24:31, 24:23, 33:32)