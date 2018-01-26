Тренер по фигурному катанию сравнил отстранения россиян с казнью

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын рассказал, как обстановка вокруг российского спорта влияет на подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит RT.

«Безусловно, нервозность не идет на пользу. На данный момент, как я понимаю, состав уже окончательный. Возможны, конечно, изменения, но, по сути, состав окончательный.

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Но мы живем в тех обстоятельствах, в которых живем, и нужно откидывать лишние мысли и готовиться к Олимпиаде.

Я это сравниваю с казнью без суда и следствия. Ещё это боль и отчаяние, потому что мои близкие друзья пострадали от решений МОК. Я их всячески поддерживал, но это большая боль», — сказал Рукавицын.

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