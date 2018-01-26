Тренер по фигурному катанию сравнил отстранения россиян с казнью

Флаг России не будет под запретом на трибунах во время Олимпиады РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын рассказал, как обстановка вокруг российского спорта влияет на подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит RT.

«Безусловно, нервозность не идет на пользу. На данный момент, как я понимаю, состав уже окончательный. Возможны, конечно, изменения, но, по сути, состав окончательный.

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Но мы живем в тех обстоятельствах, в которых живем, и нужно откидывать лишние мысли и готовиться к Олимпиаде.

Я это сравниваю с казнью без суда и следствия. Ещё это боль и отчаяние, потому что мои близкие друзья пострадали от решений МОК. Я их всячески поддерживал, но это большая боль», — сказал Рукавицын.

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