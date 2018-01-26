Гол Овечкина и две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
«Вашингтон Кэпиталз»одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Никлас Бекстрем, Александр Овечкин, Джон Карлсон и Бретт Коннолли. У хозяев дубль оформил Денис Мальгин.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (США, Санрайз) — «Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
1:0 — Мальгин (Макканн) — 11:02;
1:1 — Бекстрём (Кузнецов, Овечкин) — 17:25 (5x4);
2:1 — Мальгин (Юбердо, Трочек) — 26:40;
2:2 — Овечкин (Орпик, Боуи) — 27:51;
2:3 — Карлсон (Уилсон, Кузнецов) — 37:38;
2:4 — Коннолли (Бураковски, Эллер) — 41:52 (5x4)