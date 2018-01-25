Экс-глава ОКР: Бах связан по рукам и ногам членами исполкома МОК

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР), член Совета Федерации Леонид Тягачев выразил сожаление по поводу того, что российские спортсмены Антон Шипулин, Сергей Устюгов и Виктор Ан не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года решением Международного олимпийского комитета (МОК).

«Невозможно согласиться с тем, что Шипулин, Устюгов и Ан, никогда не замаравшие себя применением допинга, должны будут смотреть Олимпиаду по телевизору. К сожалению, с этим уже трудно что-то поделать. Теперь важно, чтобы вторая комиссия не вычеркнула кого-то из приглашенных. Но поскольку она уже подчиняется руководству МОК, есть надежда, что новых неприятных сюрпризов до начала Игр не будет», — цитирует Тягачева газета «Известия».

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Почетный президент ОКР также выразил мнение, что глава МОК Томас Бах не намерен принимать решения с целью навредить российскому спорту.

«Я по-прежнему убежден, что Томас Бах не хочет наносить удар по России. Но он связан по рукам и ногам многими членами исполкома, различными комиссиями, а также влиянием на них многочисленных западных корпораций, спонсирующих олимпийское движение», — сказал он.

Ранее Бах заявил, что не считает отстранения российских спортсменов унижением страны.