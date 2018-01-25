Экс-глава ОКР: Бах связан по рукам и ногам членами исполкома МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах Reuters

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР), член Совета Федерации Леонид Тягачев выразил сожаление по поводу того, что российские спортсмены Антон Шипулин, Сергей Устюгов и Виктор Ан не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года решением Международного олимпийского комитета (МОК).

«Невозможно согласиться с тем, что Шипулин, Устюгов и Ан, никогда не замаравшие себя применением допинга, должны будут смотреть Олимпиаду по телевизору. К сожалению, с этим уже трудно что-то поделать. Теперь важно, чтобы вторая комиссия не вычеркнула кого-то из приглашенных. Но поскольку она уже подчиняется руководству МОК, есть надежда, что новых неприятных сюрпризов до начала Игр не будет», — цитирует Тягачева газета «Известия».

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Почетный президент ОКР также выразил мнение, что глава МОК Томас Бах не намерен принимать решения с целью навредить российскому спорту.

«Я по-прежнему убежден, что Томас Бах не хочет наносить удар по России. Но он связан по рукам и ногам многими членами исполкома, различными комиссиями, а также влиянием на них многочисленных западных корпораций, спонсирующих олимпийское движение», — сказал он.

Ранее Бах заявил, что не считает отстранения российских спортсменов унижением страны.