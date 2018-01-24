«Питтсбург» Малкина одолел «Каролину» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» на своем льду одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает «Советский спорт».
В составе «пингвинов» шайбы забросили Доминик Симон, Жан-Себастьен Ди и Джейк Гюнцель. У «Каролины» автором единственного гола стал Дерек Райан.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
0:1 — Райан (Стемпняк, ван Римсдайк) — 27:14,
1:1 — Симон (Кросби, Шири) — 28:03,
2:1 — Ди (Раст, Кюнхакль) — 29:19,
3:1 — Гюнцель (Кессел, Шихэн) — 51:02