Все российские горнолыжники включены в списки допущенных до Олимпиады

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников сообщил, что все спортсмены, которые претендуют на включение в состав участников Олимпийских игр в Пхенчхане предварительно оказались в числе спортсменов, которым Международный олимпийский комитет (МОК) готов выдать приглашения на Игры-2018. Слова Мельникова приводит ТАСС.

«По горнолыжникам никогда не было вопросов. Окончательно все станет понятно, когда списки будут опубликованы. Я сейчас в Австрии, поэтому не был на заседании ОКР, но, по предварительной информации, все будут в списке приглашенных», — сказал Мельников.

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В числе приглашенных также должен оказаться Павел Трихичев, который в этом сезоне впервые в истории советского и российского горнолыжного спорта стал серебряным призером этапа Кубка мира в комбинации.

Ранее сообщалось, что МОК не включил шорт-трекиста Виктора Ана в список спортсменов, допущенных до Олимпиады.